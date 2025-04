Menangi Lotere Rp 10 Triliun, Perempuan Amerika Langsung Pensiun

TEMPO.CO,Chicopee – Perempuan yang memenangkan hadiah kedua terbesar dalam sejarah lotere Amerika Serikat menegaskan dirinya akan langsung berhenti bekerja.



Hal itu diungkapkan Mavis L. Wanczyk, 53 tahun, yang memenangkan hadiah lotere sebesar 760 juta dollar AS, atau sekitar Rp10 triliun seperti dikutip CNN, Kamis 24 Agustus 2017.



“Begitu saya menang, saya langsung menghubungi bos dan mengatakan akan pensiun dini,” kata Wanczyk yang telah bekerja selama 32 tahun di Mercy Medical Centre, dalam jumpa pers pada Kamis waktu setempat dengan bungah.



Perempuan asal Kota Chicopee, Massachusetts itu membeli tiket keberuntungannya di sebuah toko serba ada di stasiun pompa bensin.

Hadiah yang dia peroleh hanya kalah dari kemenangan lotere terbesar di AS pada Januari 2016, sebesar 1,6 miliar dollar AS. Namun, hadiah tersebut harus dibagi untuk tiga pemenang.



Dia mengaku memilih nomor kemenangannya 6, 7, 16, 23, 26, dan 4 berdasarkan ulang tahun para saudara-saudaranya.



"Hal pertama yang saya lakukan adalah duduk dengan santai," ujar dia. Ibu dua anak ini juga mengatakan akan melunasi pembayaran mobil yang dibelinya setahun lalu.



Jika Wanczyk memilih menerima hadiah uang langsung, ia akan memperoleh US$ 443 juta atau Rp 5,9 triliun tergantung pajak negara bagian. Tapi jika ia memilih hadiah sesuai nominal, Wanczyk akan menerima pembayaran tahunan selama 29 tahun ke depan.



Hadiah sebesar 50.000 dollar AS untuk toko yang menjual tiket yang menang akan disumbangkan kepada yayasan sosial. Demikian ungkap pemilik stasiun pompa bensin, Bob Bolbuc.



Adapun peluang lotere untuk mendapat hadiah tertinggi atau jackpot, seperti yang dinikmati perempuan Amerika Serikat ini adalah 1 banding 292,2 juta. Artinya, Anda akan lebih mungkin tewas akibat terjangan asteroid (1:700.000) atau meninggal karena tersambar petir saat sedang berenang (1:183 juta), daripada memenangkan lotere seperti Wanczyk.



INDEPENDENT | CNN | SITA PLANASARI AQUADINI