Mengapa Tindakan Donald Trump Memecat Petinggi Pentagon Bisa Menjadi Preseden yang Berbahaya?

Namun pada Selasa, Gedung Putih berusaha untuk menepis kritik atau pertanyaan seputar pemecatan Brown secara khusus. "Dia (Trump) pikir dia (Brown) melakukan pekerjaan yang buruk dan ini saatnya untuk perombakan di Pentagon," kata sekretaris pers Karoline Leavitt dalam sebuah konferensi pers saat ditanya alasan Trump memecat Brown.



Leavitt menambahkan aspek kepercayaan masyarakat juga menjadi pertimbangan. "Mereka gagal dalam tujuh audit berturut-turut, kepercayaan terhadap militer Amerika Serikat di antara para pejuang perang kita rendah," kata dia.

Apakah Bersih-bersih Pentagon oleh Trump Memiliki Preseden?

Para analis mengatakan bahwa tidak pernah ada catatan tentang begitu banyak pemimpin militer yang digulingkan sekaligus. "Ada dua hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satunya adalah cakupannya, dan yang kedua adalah kurangnya penjelasan publik," kata Mark Cancian, seorang pensiunan kolonel Korps Marinir yang sekarang menjadi penasihat senior di lembaga think tank Center for Strategic and International Studies, seperti dikutip The Hill.