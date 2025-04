TEMPO.CO, New Orleans — Seorang pria diburu polisi New Orleans, Amerika Serikat, karena memasuki sebuah gedung sekolah untuk anak usia dini atau PAUD, mencuri makanan, dan menginap semalaman.



Seperti dilansir NBC News, Kamis, 20 April 2017, pria yang hingga kini masih buron itu terekam kamera pengawas memasuki PAUD Clara's Little Lambs melalui jendela tak terkunci pada Ahad dinihari lalu.



Dalam rekaman itu, sang pria terlihat memasuki berbagai ruangan, mengumpulkan makanan dari ruang guru, lalu mengumpulkan boneka, tikar anak, dan kemudian tidur semalaman.



"Dia mengambil makanan dari lemari es, membuat roti lapis, mengunyah keripik, dan minum air. Seperti sedang berpesta,” kata Sonjia Joseph, pemilik PAUD.



Rekaman itu juga menunjukkan pria ini meninggalkan PAUD pada pukul 06.43, Senin pagi, sebelum ada orang yang memergokinya.



Ia kabur bersama dua tas. "Dia membawa sejumlah makanan dan tisu toilet,” ujar Joseph.



Brandye Delarge, ibu salah satu anak yang bersekolah di Clara, sangat terkejut menyaksikan insiden ini di televisi.



“Kami telah mengeluhkan hal ini kepada pihak sekolah dan mereka berjanji akan memperbaikinya,” tutur Delarge.



Salah satu caranya adalah memasang terali besi di seluruh jendela sekolah.



