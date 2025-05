Mengintip Istana Mewah Trump untuk Rayakan Thanksgiving

TEMPO.CO, Florida- Donald Trump akan merayakan Thanksgiving pertamanya setelah terpilih menjadi presiden Amerika Serikat (AS). Ia memilihi istana super mewahnya di Palm Beach, Florida untuk merayakannya.



Istana megah tepi pantai bergaya Eropa yang dibelinya pada 1993 akan dijadikan tempat mensyukuri kemenangan menjadi orang nomor satu AS bersama dengan istrinya, Melanie dan putranya, Brandon. Ketiganya akan menikmati liburan dua hari di dalam rumah yang memiliki 58 kamar tidur dan 33 kamar mandi.





Rumah bernilai US$10 juta (Rp 136 miliar) yang direnovasi Trump pada 1995 dilengkapi dengan lapangan golf, lapangan tenis, spa, ballroom serta helipad.



Interior rumah didominasi warna emas untuk memperkuat suasana kerajaan, dengan bagian ruang makan dibuat menyerupai istana Roma yang dilengkapi meja makan marmer indah. Tempat perapian meniru gaya Spanyol dengan sebuah westafel porselin di dekatnya.



Seperti yang dilansir The Sun pada 24 November 2016, rumah itu dilengkapi furnitur terbaik dari seluruh dunia. Termasuk, dinding dan lantai dari kayu mahoni pada salah satu kamar tidur serta karpet-karpet terbaik dari Persia.





Pada diindingnya tergantung lukisan-lukisan klasik yang harganya diperkirakan sangat mahal. Lampu-lampu kristal yang menambah kesan mewah setiap ruangannya.



Istana yang dinamai Mar-A-Lago seluas 80 ribu kaki persegi tersebut juga terdapat sebuah kolam renang yang langsung menghadap ke pantai laut Karibia.



Itana itu awalnya dibeli untuk Ivana, mantan istrinya, namun setelah keduanya bercerai, Trump mengambilnya kembali dan menggunakannya sebagai tempat liburan akhir pekan bersama dengan istri ketiganya, Melanie.

