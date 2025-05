Mengintip Markas Intelijen Sinyal Inggris, GCHQ

TEMPO.CO, London - Gambar pertama dari dalam Government Communications Headquarters (GCHQ) telah terungkap setelah kamera diizinkan masuk ke markas itu untuk pertama kalinya.



GCHQ adalah badan intelijen sinyal Inggris, yang peran dan fungsinya sama dengan National Security Agency (NSA) di Amerika Serikat.



Pusat operasi GCHQ memantau peristiwa di seluruh dunia selama 24 jam dan dibolehkannya pengambilan gambar di dalam gedung rahasia itu merupakan kejadian yang sangat langka. Foto-foto di dalam GCHQ bisa dilihat di sini.



GCHQ bermarkas di sebuah bangunan yang aman di Cheltenham, yang bisa ditempuh pakai mobil sekitar 2,5 jam dari Kota London. Bangunan markas ini dikenal sebagai "donat," dan dari pandangan udara kita segera tahu mengapa namanya seperti itu.



Menurut Sky News, desain dengan model donat ini untuk membantu membatasi kebocoran suara dari dalam gedung yang bisa disadap oleh satelit mata-mata musuh. Sebuah museum di tengah gedung itu menyimpan mesin pemecah sandi yang dibuat ahli kriptografi Inggris, Alan Turing.



Gambar-gambar dari dalam GCHQ bisa dilihat bersamaan saat Perdana Menteri David Cameron mengunjungi Presiden Barack Obama di Washington, dimana jaringan siber badan intelijen dan keamanan Inggris dan Amerika akan dibuat untuk mengalahkan serangan di dunia online. Rencananya, GCHQ dan MI5 (bdan intelijen domestik Inggris) akan bergabung dengan tim dari NSA dan Biro Penyelidik Federal (FBI) AS.



Sebuah laporan oleh GCHQ baru-baru ini memperingatkan bahwa jaringan komputer perusahaan Inggris diserang setiap hari oleh hacker, geng-geng kriminal, saingan komersial dan badan intelijen asing.



GCHQ telah memasok intelijen militer sejak 1914 dan mengirimkan pegawainya untuk ikut ke dalam medan perang.



Badan, yang bertanggung jawab untuk sinyal intelijen, merupakan salah satu dari tiga lembaga intelijen dan keamanan Inggris, bersama MI5 dan MI6 (badan intelijen luar negeri Inggris).



GCHQ ini menjadi sorotan publik setelah Edward Snowden membocorkan dokumen bahwa badan ini memata-matai politisi asing pada pertemuan puncak G20 dan diam-diam memantau komunikasi online pribadi melalui program Prism, program pengintaian kontroversial oleh badan intelijen Amerika Serikat.



