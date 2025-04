Menlu Indonesia-AS Tegaskan Komitmen Kerja Sama Bilateral

TEMPO.CO , Jakarta - Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menegaskan komitmen untuk memperkuat dan memperluas kemitraan strategis kedua negara di berbagai bidang, mulai dari politik-keamanan hingga perdagangan dan investasi. Komitmen itu disampaikan

Dilansir dari rilis resmi Kementerian Luar Negeri RI, komitmen kedua negara disampaikan lewat pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Kementerian Luar Negeri AS, Washington D.C., pada Rabu, 16 April 2025. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari komunikasi telepon kedua Menlu pada Januari 2025 lalu.

Sugiono merupakan menlu pertama dari negara-negara ASEAN yang diterima oleh Menlu AS di Washington D.C.

Dalam pertemuan itu, Sugiono menyampaikan berbagai prioritas dan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di antaranya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta pembangunan sumber daya manusia. Sejumlah prioritas tersebut diharapkan membuka peluang kerja sama konkret dengan Pemerintah AS.



Sugiono juga mendorong penguatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan AS, salah satunya mengenai rantai pasok, dengan mengundang investor AS untuk berinvestasi di sektor mineral kritis, seperti nikel, dan sektor-sektor penting lain.