Militer AS Mulai Deportasi Imigran dan Kerahkan Tentara ke Perbatasan Meksiko

Pesawat militer AS C-17 mulai mendeportasi para imigran ilegal pada Jumat menyusul perintah dari Presiden Donald Trump . Ini bersamaan ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon bersiap mengerahkan pasukan tambahan ke perbatasan selatan dekat Meksiko, termasuk anggota Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat.

Pada Jumat, dua pesawat militer AS masing-masing mengangkut sekitar 80 migran dari AS ke Guatemala, seorang pejabat AS melaporkan.