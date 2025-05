Mimik Michelle Obama Selama Pelantikan Trump Jadi Sorotan

TEMPO.CO, Washington - Mimik muka mantan Ibu Negara Amerika Serikat Michelle Obama menjadi sorotan selama pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika ke-45 pada Jumat, 20 Januari 2017, waktu setempat.



Seperti dilansir The Independent, Sabtu, 21 Januari 2017, Michelle tampak tidak bersemangat saat mengikuti prosesi pelantikan yang berlangsung di gedung Capitol Hill. Bahkan sebuah foto memperlihatkan alis mata Michelle naik saat mendengarkan Trump mengucapkan sumpah jabatannya.



Ekspresi wajah Michelle pun langsung menarik perhatian netizen di sosial media. Salah satu netizen mencuit di Twitter, “Wajah Michelle mewakili kita semua.” Netizen lain mencuit, “Hari ini, Amerika baru mengetahui bahwa Michelle tak memiliki wajah pemain poker.”



Pemain sepak bola perempuan Amerika Serikat, Hope Solo, ikut berkomentar soal mimik muka Michelle. Sambil mengunggah foto Michelle dan Hillary Clinton, Solo menulis, “Saya menyukai perempuan yang berani apa adanya.”



Dalam foto yang diambil sehari sebelumnya, Michelle juga terlihat tak terlalu bersemangat saat menerima kado dari istri Trump, Melania.



Setelah menerima kado terbungkus kertas biru itu, Michelle sempat menghadapkan wajahnya ke arah pewarta foto. Kado yang tidak disebutkan isinya itu diduga berisi perhiasan yang dibeli Melania dari toko terkenal, Tiffany. Toko ini berada di sebelah Trump Tower, tempat keluarga trump tinggal di New York.



Foto ini pun menjadi bahan candaan netizen. “Melania mengembalikan naskah pidato ke Michelle Obama,” cuit salah satu netizen merujuk pada tuduhan plagiarisme yang dilakukan Melania saat pidato kampanye pemilu presiden lalu.



DAILY MAIL | THE INDEPENDENT | SITA PLANASARI AQUADINI