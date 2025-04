TEMPO.CO, New York - Seorang wanita Israel yang baru saja pindah ke New York berhasil mengumpulkan puluhan ribu dolar berkat kemiripannya dengan Ibu Negara Amerika Serikat Melania Trump.



Mira Tzurr, nama wanita itu, tidak hanya mampu membuat dirinya terlihat seperti istri Presiden Amerika Donald Trump, tapi juga dapat menirukan aksen khas Melania.



Seperti dilansir Al Arabiyah pada 22 Februari 2017, Tzurr mematok biaya sebesar US$ 3.000 atau sekitar Rp 40 juta setiap kali diundang untuk tampil di acara televisi, iklan atau, acara lain.



Perempuan berumur satu tahun lebih muda daripada Melania itu memiliki tinggi badan dan ukuran tubuh yang sama dengan Ibu Negara Amerika berusia 46 tahun tersebut.



Gara-gara kemiripan itu, Tzurr bahkan telah diundang tampil sebagai “Melania Trump” sebanyak delapan kali. Berkat penampilannya tersebut, dia mengumpulkan US$ 24 ribu atau sekitar Rp 20 juta sejak pelantikan Trump sebagai penguasa Gedung Putih pada 20 Januari 2017.



Sebelum pindah ke New York, Tzurr merupakan penari balet yang tinggal di Tel Aviv. Ketika berimigrasi ke Amerika Serikat, ia bekerja sebagai model. Namun ketatnya persaingan menghambat kariernya.



Sampai akhirnya enam bulan lalu, Tzurr menyadari bahwa dia memiliki kemiripan yang mencolok dengan Melania. Dia kemudian memanfaatkan kesempatan itu dan mulai mendapatkan uang dari penampilannya sejak Trump masuk Gedung Putih.



