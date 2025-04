Misi Cina untuk ASEAN Kecam Kebijakan Tarif Trump

TEMPO.CO , Jakarta - Misi Cina untuk ASEAN merespons kebijakan Amerika Serikat yang mengenakan tarif impor terhadap mitra dagangnya, termasuk Cina. Menurut Cina, keputusan Presiden AS Donald Trump itu merugikan kepentingan semua negara sekaligus melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pemerintah Cina menilai kebijakan AS itu sangat merusak sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dan mengganggu tatanan ekonomi global. Cina mengecam langkah AS ini.

Cina menilai AS telah menentang hukum dasar ekonomi dan prinsip pasar. Cina juga menyebut bahwa AS mengabaikan hasil yang seimbang yang dicapai melalui negosiasi perdagangan multilateral.

Selain itu, Cina juga menyinggung bahwa AS telah lama mendapat manfaat besar dari perdagangan internasional dan mempersenjatai tarif untuk memberikan tekanan maksimum demi kepentingan pribadi.

Cina menuturkan bahwa melalui kedok "timbal balik" dan "keadilan", AS memainkan zero-sum game untuk mengejar "America First" dan "keistimewaan Amerika". Adapun zero-sum game merujuk pada kerja sama yang menghasilkan keuntungan bagi satu pihak, namun membawa kerugian kepada pihak lain.

Amerika, jelas Cina, berupaya mengeksploitasi tarif untuk menumbangkan tatanan ekonomi dan perdagangan internasional yang ada, menempatkan kepentingan AS di atas kebaikan bersama masyarakat internasional, dan memajukan ambisi hegemonik AS dengan mengorbankan kepentingan sah semua negara.

Dikutip dari The Guardian, AS mengenakan tarif 10 persen pada sebagian besar barang impor, termasuk barang-barang dari Cina, Meksiko, dan Kanada. Namun, negara-negara dengan hubungan perdagangan yang lebih lekat dengan AS dikenakan tarif yang lebih tinggi. Salah satu negara yang terdampak adalah Cina yang dikenakan tarif 34 persen, sehingga total tarif yang berlaku untuk barang-barang Cina di tahun ini menjadi 54 persen.