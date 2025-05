TEMPO.CO, Washington – Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan diambil sumpahnya di Gedung Capitol Hill pada hari ini, Jumat, 20 Januari 2017. Setelah dilantik, Donald Trump akan menjadi Presiden AS ke-45 menggantikan presiden sebelumnya, Barack Obama.



Sama seperti Bill Clinton dan sejumlah Presiden AS sebelumnya, hari pelantikan pria berusia 70 tahun ini jatuh pada 20 Januari. Tapi benarkah pelantikan presiden AS selalu jatuh pada tanggal itu?



Seperti dilansir BBC, pelantikan presiden AS pada 20 Januari berlangsung setelah ada amendemen ke-20 Konstitusi AS pada 1933. Pelantikan presiden pertama Amerika Serikat adalah George Washington berlangsung pada 30 April 1789 di balkon Federal Hall di New York.



Saat kembali menjabat, Washington dilantik pada 4 Maret 1793. Sejak saat itu, 4 Maret ditetapkan menjadi waktu pelantikan presiden baru AS.



Namun, jika 4 Maret jatuh pada hari Ahad, pelantikan presiden baru akan digelar pada keesokan harinya.



Baca: Donald Trump Segera Masuk Gedung Putih



Namun ada beberapa presiden yang dilantik pada 5 Januari sebelum amendemen Konstitusi ke-20 pada 1933, yakni James Monroe, Zachary Taylor, Rutherford B. Hayes, dan Woodrow Wilson.



Sebelum amendemen ke-20, masa jeda antara pemilihan umum dan pelantikan presiden adalah sekitar empat bulan. Masa transisi ini diberikan agar presiden lama bisa menyelesaikan semua pekerjaannya yang tersisa.



Sedangkan presiden terpilih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri memasuki masa jabatannya. Namun masa tunggu empat bulan itu dianggap terlalu riskan bagi jalannya pemerintahan.



Masa jeda akhirnya dipangkas karena adanya kekhawatiran jika pada masa transisi muncul sebuah peristiwa besar yang harus mendapatkan perhatian segera.



Akibat pengalaman inilah, Kongres akhirnya menyetujui amendemen ke-20 konstitusi AS pada 23 Januari 1933. Sama seperti aturan sebelumnya, jika 20 Januari jatuh pada Ahad, pelantikan akan digelar pada hari Senin. Presiden yang dilantik pada 21 Januari, antara lain, adalah Barack Obama, Dwight D. Eisenhower, dan Ronald Reagan.



BBC | SITA PLANASARI AQUADINI