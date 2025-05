TEMPO.CO, Philadelphia - Mobil Fiat 500L yang digunakan Paus Fransiskus saat berkunjung ke Phildelphia, Amerika Serikat, pada September 2015, laku terjual lewat lelang.



Mobil mungil warna hitam terjual seharga US$ 115 ribu atau Rp 1,5 miliar. Lelang yang digelar di Philadelphia Auto Show diikuti 19 penawar dan terjual dalam tempo 11 menit.



Seperti diberitakan oleh news.com.au, Sabtu, 30 Januari 2016, di pembukaan lelang, mobil ditawarkan dengan harga sekitar US$ 19 ribu. Michael and Kate Chapman dari Toko Chapman Auto Stores memenangkan lelang.



Pejabat gereja Katolik Philadelphia dalam pernyataan resminya seperti diberitakan oleh www.news.com.au, Sabtu, 30 Januari 2016, uang hasil lelang itu akan bermanfaat bagi Keuskupan Katolik Roma Philadelphia.



Mobil Fiat dipilih Paus dalam kunjungannya ke Philadelphia sebagai bentuk kepeduliannya pada lingkungan dan usahanya menyingkirkan asosiasi kehidupan mewah sejak lama terhadap tempat ia bekerja.



Fiat merupakan satu dari enam mobil yang digunakan Paus Fransiskus, 79 tahun, berkunjung ke Washington, New York, dan Philadelphia.



NEWS.COM.AU | MARIA RITA