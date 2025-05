Museum Ini Tawarkan Bau Kematian Tokoh Dunia

TEMPO.CO, Breda - Beberapa peneliti di Belanda menawarkan suguhan mengerikan sekaligus menantang nyali pengunjung The Museum of The Image yang ada di kawasan Breda. Mereka menyediakan wahana bagi pengunjung yang ingin merasakan bau dan suara kematian beberapa tokoh dunia.



Menggunakan teknologi yang mereka kembangkan, pengunjung dapat merasakan bau dan suara kematian Presiden Amerika John F Kennedy, Diana Frances alias Putri Diana, penyanyi Whitney Houston, termasuk Pimpinan Libya Muammar Gaddafi.



"Semua orang tahu bagaimana Kennedy tewas, tapi bagaimana baunya?" kata juru bicara peneliti Universitas Breda Avans, Frederik Duerinck, seperti dikutip Dailymail pada Sabtu, 27 Desember 2014.



Untuk menjajal wahana ini, pengunjung akan masuk ke dalam sebuah kotak dari logam yang hanya muat satu orang saja. Kotak itu kemudian ditutup. Di dalam kotak gelap tersebut, peneliti akan mengalirkan bau-bauan dan mengelurkan bunyi yang diperoleh dari rekonstruksi saat kejadian kematian.



Kematian Whitney Houston misalnya, pengunjung yang menjajal akan mendengar senandung penyanyi tersebut di kamar mandi serta gemericik air termasuk aroma terapi yang dia pakai saat kejadian. Selama lima menit suara itu diperdengarkan sampai akhirnya ada bau narkoba yang menyebabkan Whitney Houston tewas.



Duerinck mengatakan sebenarnya wahana ini hanya kelinci percobaan untuk penelitian mereka terkait respon saraf terhadap bau. Selama ini, kata dia, bau jarang digunakan untuk berkomunikasi dan menggambarkan perasaan. "Padahal bau bisa membangkitkan memori seseorang akan sesuatu," ujarnya.



SYAILENDRA



