TEMPO.CO, Calais, Maine - Devon Staples, 22, aktor Disney World pemeran Gaston dalam Beauty and The Beast tewas saat merayakan hari kemerdekaan Amerika Serikat, 4 Juli 2015.



Stephen McCausland, juru bicara Departmen of Public Safety di Maine mengatakan Staples meninggal karena menyalakan kembang api di atas kepalanya. "Dia meninggal seketika," kata McCausland.



Pada malam itu, Staples tengah berada di belakang rumah temannya. Mereka minum-minum. Lalu menyalakan kembang api untuk memeriahkan pesta.



Menurut laporan ABC News yang dilansir pada 6 Juli 2015, Devon Staples dan teman-temannya sedang menikmati alkohol sebelum melakukan aksi untuk merayakan Independence Day pada 4 Juli 2015, sekitar pukul 22.00 waktu setempat.



Kemudian Staples meletakkan kembang api di atas kepalanya dan menyulutnya. Sebenarnya teman-temannya, meski dalam keadaan mabuk telah memperingatkan Staples. Mereka menghalangi niatnya. Namun terlambat. Staples keburu menyalakannya.



Cody, kakak Staples yang melihat insiden itu lalu melarikan saudaranya ke rumah sakit. Hanya saja, Staples meninggal di tengah perjalanan.



"Insiden ini benar-benar mengerikan," kata Cody dilansir Daily Mail, Selasa 7 Juli 2015.



Menurut keterangan polisi, pria 22 tahun tersebut telah dilarang teman-temannya untuk berbuat sembrono. Hanya saja, Staples mengabaikannya.



"Staples bukan tipe orang yang akan melakukan hal-hal bodoh. Tapi ia selalu berpura-pura bersikap bodoh untuk membuat orang lain tertawa," kata Cody.



Staples merupakan orang pertama yang tewas karena kembang api setelah penggunaannya dilegalkan oleh negara pada 2012.



DAILYMAIL | ABCNEWS | RINA ATMASARI | YONDENMA