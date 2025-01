Nato Tuding Korea Utara Menjadi Ancaman Global

Korea Utara Sebut Senjata Nuklir sebagai Penyeimbang Nuklir AS

Trump telah memperingatkan Korea Utara bahwa AS akan menghancurkan negara komunis itu jika berani menyerang AS dan negara sekutunya. Sebaliknya, Kim Jong Un mengancam akan menyerang AS jika Trump berani menyerang negara itu.