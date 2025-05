Ngeri, Kulit-kulit Orang Mati Disimpan & Dijadikan Pajangan

TEMPO.CO, Cleveland - Asosiasi Nasional untuk Pelestarian Seni Kulit (NAPSA) yang berbasis di Cleveland, Amerika Serikat, memperkenalkan layanan Save My Ink, untuk memberikan kesempatan pada mereka yang ingin menjadikan tatonya sebagai pajangan di dinding sebagai kenang-kenangan.



Save My Ink, seperti dilaporkan ABC.net.au, Selasa, 13 Oktober, dianggap sebagai cara penggemar tato mewariskan sebagian dari diri mereka, sama seperti mewariskan rumah, cincin kawin, atau barang berharga lainnya. Bahkan pendiri NAPSA Charles Hamm menghabiskan lebih dari 150 jam membuat tatonya. Ia mengaku menghabiskan US$ 10 ribu untuk tato di sebagian punggungnya.



Dia menawarkan tubuhnya sendiri untuk gambar dua tato yang didedikasikan untuk ibunya dan majikannya. "Bagian yang sulit sebenarnya menyempurnakan proses penyembuhan (kulit)," kata Hamm. "Saya telah kehilangan sejumlah besar berat badan dan mengunjungi dokter bedah plastik untuk mengelupas kulit (saya)."



"Dia menghapus tato (mengelupas kulit yang bergambar), proses pada potongan-potongan bekerja, dan kami berhasil melakukannya," ujarnya. Hamm mengatakan layananan lebih dari sekedar melestarikan tato tapi menangkap esensi dari seseorang.



"Anda tidak akan pernah membakar Picasso atau karya seni lain yang Anda investasikan dan Anda kagumi. Tato Anda juga seni dengan cerita yang unik, hanya di atas kanvas yang berbeda," katanya. Proses pengawetan kulit tato tersebut membutuhkan waktu antara tiga sampai enam bulan.



Proses pengawetan akan menggunakan proses kimia dan enzimatis yang secara permanen akan mengubah struktur kimia. Proses tersebut dipercaya akan menghentikan dekomposisi dan menjaga integritas seni tato.



Hamm mengatakan satu-satunya fokus adalah untuk melestarikan dan meningkatkan seni, bukan melestarikan sel-sel kulit. Fakta bahwa karya seni terdapat di kulit hanyalah satu pertimbangan selama pengembangan. Hamm meluncurkan Save My Ink di Las Vegas bulan lalu.



Dia berharap dapat memperluas layanan tersebut ke pasar global. Meski asosiasi adalah organisasi internasional, sementara layanan tersebut sejauh ini masih dibatasi untuk wilayah Amerika saja.



Sejauh ini telah ada 21 tato yang diawetkan dan dibingkai. Anggota yang berminat dapat mendaftar secara online dan mengkonfirmasi bagian kulit mereka yang ingin dipertahankan saat meninggal dan penerima yang dipercaya menjaganya.



