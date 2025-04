Obama Beli Kopi di Starbucks, Warga AS Histeris

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama mendapatkan sambutan histeris dari warga Amerika Serikat saat singgah ke sebuah kedai untuk membeli secangkir kopi. Keriuhan tersebut terekam dalam sebuah video yang diunggah oleh netizen. “Obama baru saja meninggalkan pertemuan Ave ke-5. Ratusan orang di luar bersorak,” tulis pemilik akun twitter @alexeheat seraya meyisipkan potongan video kedatangan Obama.



Obama baru saja menghadiri pertemuan di New York Fifth Avenue. Di tengah perjalanan, rangkaian pengawalan Obama berhenti di depan kedai kopi Starbucks. Tak berselang lama, tampak Obama keluar dari kedaidengan santai dan membawa secangkir kopi. Ia hanya memakai jas hitam dan kemeja putih tanpa dasi.



Sementara, di luar kedai ratusan orang berkerumun. Dengan pengawalan ketat, sebelum memasuki mobil Obama menyapa dan melambaikan tangan kepada ratusan orang yang terus berteriak memanggil namanya. Matanya tampak menyisir kerumunan yang terus bersorak.



“Obamaaa!! Obamaaa..!” teriak orang-orang yang menyaksikan kehadiran presiden ke-44 AS setelah membeli kopi. Teriakan tersebut tak henti-henti dilontarkan dan disambut kemeriahan tepuk tangan.



OCCUPY DEMOCRATS | LARISSA HUDA