Obama Kunjungi Masjid, Kutuk Kekerasan terhadap Muslim AS

TEMPO.CO, Balitmore - Barack Obama melakukan kunjungan bersejarah sebagai presiden ke sebuah masjid di Amerika Serikat seraya mengutuk retorika politik anti muslim-Amerika. Obama juga menentang terhadap meningkatnya perlawanan terhadap kaum muslim di sana.



Obama tiba di kompleks Masyarakat Islam Baltimore, Rabu, 3 Februari 2016. Di kompleks ini, selain masjid untuk kegiatan keagamaan, terdapat pula pusat pendidikan mulai taman kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).



"Muslim-Amerika serinkali mejadi sasaran aksi kebencian," kata Obama dalam sebuah pidato di kompleks masjid menyusul petemuan dengan perwakilan masyarakat muslim setempat. "Serangan terhadap kaum beriman adalah sebuah serangan pula bagi kaum beriman lainnya."



"Kami telah mendengar adanya retorika politik yang tak bisa dimaafkan melawan umat Islam-Amerika yang tidak dibenarkan di negara kita," ucapnya. Obama menambahkan, "Jasa muslim-Amerika sangat besar terhadap negeri kita, mereka ada yang menjadi pahlawan olahraga, pengusaha, bahkan anggota militer Amerika."



Sebelumnya, Presiden Obama bertemu dengan sejumlah peserta di kompleks masjid temasuk cendekiawan kampus, aktivis, dan para ahli kesehatan masyarakat.



Salah satu perserta peretemuan, Ibtihaj Muhammad, seorang anggota tim Olimpiade AS yang akan berlaga di Rio de Janeiro. Dia akan membuat sejarah bagi tim Olimpiade AS karena menjadi atlet perempuan AS yang berjilbab.



AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN