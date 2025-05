TEMPO.CO, Washington - Ketika berbicara di kantornya pada Minggu malam lalu, Presiden Amerika Serikat Barack Obama meminta masyarakat Amerika untuk mengingat bahwa Muslim Amerika adalah sahabat, tetangga, bahkan pahlawan olahraga negara itu.



Meskipun tidak menyebutkan nama setiap atlet dalam pidato 13 menit itu, Presiden Obama menyatakan rasa hormatnya pada pahlawan olahraga Muslim-Amerika.



"Warga Amerika tidak harus memandang remeh mereka karena terdapat pengikut fanatik Islam," kata Obama seperti dikutip dari laman Daily Mail, 7 Desember.



Ada sejumlah atlet terkemuka dalam beberapa cabang olahraga paling populer di Amerika yang dibesarkan sebagai Muslim atau masuk Islam selama karier mereka. Berikut adalah beberapa atlet Muslim dari masa lalu dan sekarang.



1. Muhammad Ali

Petinju kelas berat Muhammad Ali masuk Islam pada 1964 dan mengubah namanya dari Cassius Clay. Juara dunia tinju kelas berat 1964 itu sempat diskors dari tinju karena menolak wajib militer dalam Perang Vietnam, tapi kembali ke ring untuk mendapatkan dua gelar. Ali didiagnosis mengidap penyakit Parkinson pada 1984 dan menghabiskan sebagian besar hidupnya sejak saat itu menjadi seorang dermawan. Dia dapat dikatakan sebagai petinju terbaik sepanjang masa.



2. Muhammad Wilkerson

Muhammad Wilkerson, 26 tahun, pemain sepak bola NFL, bermain untuk New York Jets, dan dia adalah salah satu pemain bertahan terbaik di Liga Football Nasional. Dia menolak berpikir bahwa dedikasi untuk Islam adalah kekuatan yang mendorong terjadinya sejumlah kekerasan. Dia mengatakan pada 2011: "Saya dan agama saya tidak ada hubungannya dengan itu. Saya hanya merasa kasihan orang-orang yang hidupnya direnggut dan terutama bagi keluarga mereka."



3. Kareem Abdul-Jabbar

Legenda NBA Kareem Abdul-Jabbar, 68 tahun, mengubah namanya dari Lew Alcindor pada usia 24. Abdul-Jabbar adalah pencetak gol terbanyak NBA sepanjang masa dan meraih juara enam kali saat bermain untuk Milwaukee Bucks dan kemudian Los Angeles Lakers. Dia dikenal karena tembakan legendaris selama kariernya. Sejak pensiun dari kariernya yang sukses, ia menjadi seorang aktivis, penulis, dan duta budaya untuk pemerintah AS.



4. Nazem Kadri

Meskipun ia bukan warga negara Amerika Serikat, Nazem Kadri, 25 tahun, lahir di Kanada dan oleh karena itu adalah seorang Muslim Amerika Utara. Dia bintang baru di Liga Hockey National. Kadri tidak banyak mengenal sesama Muslim saat tumbuh dewasa, tapi dia tahu banyak pemain hoki, dan kecintaannya pada permainan membuatnya menjadi Muslim pertama yang pernah terdaftar dalam Toronto Maple Leafs. Ayah Kadri biasa mengajarkan kepadanya tentang atlet Muslim lain yang sukses, dan satu hari ia juga mungkin menjadi salah satu di antara mereka, demikian menurut Aljazeera.



5. Hakeem Olajuwon

Hakeem Olajuwon, 52 tahun, peraih Hall of Fame NBA. Dia lahir di Nigeria dan datang ke Amerika Serikat sehingga ia bisa bermain basket untuk Universitas Houston. Kebintangannya mulai terlihat saat direkrut Houston Rockets dan melanjutkan untuk bermain 18 musim di NBA. Dia memimpin Rockets meraih juar dua tahun berturut-turut pada 1994 dan 1995. Olajuwon, yang telah menjadi warga negara AS, adalah salah satu dari dua pebasket yang paling dominan dalam sejarah liga, dan ini membuat namanya tercatat di Basketball Hall Naismith Memorial of Fame di 2008.



6. Mike Tyson

Mike Tyson, 49 tahun, salah satu petinju paliong terkenal dalam sejarah. Dia menjadi juara tinju kelas berat termuda di dunia pada usia 20 tahun di 1986 dan merupakan salah satu atlet paling terkenal di era 1980-an. Dia kehilangan gelar pada 1990 dan masuk Islam saat menjalani hukuman setelah dituduh terlibat kasus pemerkosaan pada 1992. Setelah dibebaskan dari penjara, Tyson kembali bertarung di ring dan menjadi lebih dikenal setelah menggigit telinga Evander Holyfield. Dia kini tengah menekuni karier sebagai seorang aktor.



