Obama Sediakan Resor Mewah bagi Tamu-tamunya dari ASEAN

TEMPO.CO, Los Angeles - Dalam era pasca Perang Dingin, jarang sekali Presiden Amerika Serikat menyebut kata "Asia Tenggara" dalam ucapan 'State of the Union'. Namun, Presiden Barack Obama melakukannya pada bulan lalu.



Juga tidak pernah terjadi sebelumnya bagi Presiden Amerika Serikat mengundang pemimpin-pemimpin dari negara-negara kecil yang terletak sekitar 14 ribu kilometer jauhnya untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan mereka di AS.



Obama melakukan itu untuk pertama kalinya dengan mengundang 10 pemimpin dari Asia Tenggara, termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo untuk menghadiri KTT Amerika Serikat-ASEAN di Sunnylands, dua jam perjalanan dengan kendaraan dari kota Los Angeles.



Amerika Serikat telah meningkatkan keterlibatannya dengan negara-negara Asia Tenggara, setelah Washington berpendapat bahwa wilayah ini sebagai satu elemen penting dalam kebijakan luar negeri di bawah pemerintahan Obama.



ASEAN beranggotakan Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam dengan populasi sekitar 600 juta orang.



Negara anggota ASEAN memiliki kombinasi domestik bruto sebesar US$ 2,6 triliun sejauh 2014, pertumbuhan ekonomi 4,6 persen, dan diproyeksikan pada 2030, ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia.



Pada pertemuan dua hari yang dimulai Senin (Selasa di Indonesia), Obama dan pemimpin 10 negara ASEAN diharapkan berfokus pada pertumbuhan ekonomi ASEAN melalui inovasi dan kewirausahaan serta upaya memerangi terorisme dan menangani isu Laut China Selatan.



Pertemuan itu diadakan di Sunnylands, perkebunan seluas 200 hektar, terletak di Rancho Mirage, California Selatan, juga dikenal sebagai Camp David of the West. Obama juga menggunakan venue yang sama seperti yang digunakan untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping pada 2013 dan Raja Yordania, Raja Abdullah II, pada 2014.



Delapan presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower, Richard Nixon, Henry Ford, Ronald Reagan, Bill Clinton, George H.W Bush, George W. Bush dan Obama pernah mengunjungi Sunnylands.



Tokoh terkenal lain yang pernah mengunjungi properti ini termasuk Frank Sinatra, Bob Hope, Gregory Peck, Bing Crosby, dan Sammy Davis Jr.



Para pejabat Gedung Putih mengatakan Sunnylands dipilih sebagai tempat untuk pertemuan ini karena suasana yang santai dan informal yang akan memungkinkan untuk diskusi yang lebih terbuka dan bebas-mengalir antara para pemimpin.



CHANNEL NEWS ASIA | BERNAMA | YON DEMA