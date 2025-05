TEMPO.CO, Washington – Tradisi menarik dilakukan oleh mantan presiden Amerika Serikat kepada penerusnya di hari terakhir diri mereka di Gedung Putih: menulis surat dan meletakkan surat itu di ruang Oval Office. Tradisi itu pun diteruskan Barack Obama kepada Donald Trump.



Donald Trump kemudian menunjukkan surat beramplop putih dari Obama saat menggelar rapat dengan pejabat-pejabat senior Gedung Putih.



Donald Trump menolak mengungkap isi surat Obama. Ia hanya memuji isi surat Obama yang dianggapnya sangat manis dan akan dikenangnya.



“Surat yang dia buat sungguh sangat manis dan kami menghargainya. Kami akan menyimpannya dan kami tidak akan menjelaskan kepada wartawan apa isi surat itu,” kata Donald Trump, dikutip dari New York Post, 22 Januari 2017.



Donald Trump selanjutnya mengajak seluruh stafnya berbakti pada kebaikan negara. “Ini bukan tentang ideologi. Ini tentang negara kita,” kata Donald Trump, didampingi wakilnya, Mike Pence, dan para penasihat utamanya.



Jika Donald Trump menolak membocorkan isi surat Obama, hal yang tidak biasa dilakukan Arsip dan Rekaman Nasional yang merilis surat George W. Bush kepada Obama pekan lalu.



Begini isi Surat Bush yang dibuat delapan tahun lalu dan dirilis badan arsip AS:

”Akan ada momen-momen percobaan. Ada kritik yang membuat gusar. ‘Teman-teman’ Anda akan mengecewakan Anda. Namun, Anda akan memiliki Tuhan yang Maha Besar untuk menenangkan Anda, sebuah keluarga yang mencintai Anda, dan negara yang akan merengkuh Anda, termasuk saya. Tak peduli apa yang datang, Anda akan terinspirasi dengan karakter dan kasih sayang dari orang-orang yang Anda pimpin.”



