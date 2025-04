Oops, Asyik Lihat Ponsel, Perempuan Ini Terjatuh ke Gorong-gorong

TEMPO.CO, Plainfield – Seorang wanita Amerika Serikat terjatuh ke gorong-gorong karena terlalu asyik melihat telepon selulernya.



Seperti dilansir NBC News, Jumat, 9 Juni 2017, perempuan berusia 67 tahun itu tengah berjalan di trotoar Jalan Plainfield, New Jersey, pada Kamis, 8 Juni 2017, waktu setempat.



Dalam insiden yang terekam oleh kamera pengawas, perempuan yang berjalan sendirian ini tak memperhatikan bahwa ada pintu terbuka menuju gorong-gorong di trotoar yang akan dilewatinya.



Tak ayal, perempuan asal Florida yang tidak diidentifikasi ini terjatuh ke dalam gorong-gorong sedalam enam kaki atau sekitar 1,8 meter.



Para pejalan kaki yang menyaksikan insiden ini berusaha menolong korban, tapi wanita itu terjatuh terlalu dalam.



Seorang saksi bernama Martin Delgadillo mengatakan kepada WNBC-TV di New York, saat kejadian berlangsung, ia sedang berdiri di luar usaha pangkas rambutnya di Jalan Somerset.



“Saat itu wanita tersebut sedang melihat teleponnya, beberapa detik kemudian dia menyentuh pintu lubang dan jatuh ke dalamnya,” kata Martin seperti dikutip dari Time.



Tim penyelamat kemudian mengevakuasi korban yang terluka cukup parah. Ia kini mendapat perawatan di rumah sakit. Polisi mengatakan, meski kondisinya cukup parah, hal tersebut tak mengancam jiwanya.



“Saya pikir mengetik sambil mengendarai mobil adalah hal yang buruk. Sekarang, mengetik sambil berjalan ternyata juga sangat buruk,” ujar Martin.



Namun anak korban yang menolak disebutkan namanya membantah ibunya terjatuh karena asyik melihat ponsel. Kepada New York Daily News, putra korban mengatakan ibunya terjatuh karena nyaris buta akibat penyakit diabetes yang diidapnya.



“Seharusnya pemerintah kota di Amerika Serikat memberi tanda berwarna terang jika sedang membuka pintu gorong-gorong, sehingga tidak ada lagi korban terjatuh seperti ibu saya.”



