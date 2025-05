TEMPO.CO, Jakarta - Pangeran Al Waleed bin Talal, miliarder dari Arab Saudi, berjanji mendonasikan hartanya sebesar 20 miliar pound sterling atau sekitar Rp 417 triliun untuk kegiatan amal.



Pria yang menjadi orang terkaya ke-34 di dunia ini akan menyumbangkan uangnya untuk pemberdayaan perempuan, bantuan bencana, perkembangan budaya, dan lain-lain. Hal tersebut, kata dia, dilakukan karena terinspirasi oleh Bill Gates, yang mendonasikan semua uangnya.



Bill Gates sendiri memuji apa yang dilakukan Pangeran Al Waleed. “Ini akan menjadi inspirasi, agar kita semua dapat menjadi pribadi yang peduli dan dermawan di seluruh dunia,” ucapnya, seperti dilansir Mirror, Kamis, 2 Juli 2015.



Rencananya, sejumlah uang yang akan didonasikan tersebut diberikan kepada organisasi amal miliki Pangeran Al Waleed, Alwaleed Philanthropies.



Sebelumnya, Pangeran Al Waleed telah mendonasikan uangnya sebesar US$ 3,5 miliar. Dia menuturkan sisa kekayaannya akan didonasikan dalam beberapa tahun ke depan.



“Berbagi adalah tanggung jawab bagi siapa pun, dan itu sudah menjadi bagian dari Islam, sebagai agama yang saya percayai,” ujarnya. Kabar ini datang saat bulan Ramadan, ketika muslim terdorong memberikan amal dan bantuan.



Pangeran Al Waleed sendiri adalah pemimpin Kingdom Holding Company. Perusahaan ini menanam saham di hotel The Four Seasons, Fairmont and Raffles, Citigroup, Twitter, dan Apple. “Harta yang saya donasikan sangat terpisah dari kekayaan saya di Kingdom Holding,” katanya saat mengumumkan kabar ini.



