Panik Ada Tikus, Pesawat Rute India-Italia Balik ke Landasan

TEMPO.CO, New Delhi - Pesawat Dreamliner AI-123 terpaksa membatalkan penerbangan internasionalnya dan kembali ke Delhi setelah penumpang dan awak kabin melihat tikus di pesawat. Pesawat itu sudah terbang selama empat jam menuju Milan, Italia.



Dilansir dari laman BBC, 31 Juli 2015, pesawat itu tengah melewati Pakistan dan harus berbalik ke Delhi. "Menjaga keselamatan penumpang dan menenangkan mereka, pesawat itu berbalik," kata juru bicara pesawat kepada BBC.



Anehnya, setelah sampai di New Delhi, juru bicara itu menjelaskan, pihaknya tidak menemukan tikus yang sempat terlihat di pesawat. "Tapi pesawat akan difumigasi sesuai prosedur," ujarnya lagi.



Para ahli mengatakan keberadaan tikus di pesawat dapat menimbulkan ancaman serius karena mereka dapat mengunyah kabel yang akhirnya dapat berdampak pada sistem kontrol.



The Times of India melaporkan pesawat itu harus membuang sejumlah besar bahan bakar agar cukup ringan untuk mendarat dengan aman.



Surat kabar itu menuliskan masalah hewan pengerat ini merupakan kasus yang kedua kalinya dalam tahun ini. Pada Mei 2015, sebuah pesawat harus mendarat di Leh karena seekor tikus terlihat di dalam pesawat yang sedang mengudara.



Para ahli mengatakan tikus biasanya masuk ke dalam pesawat terbang melalui kotak-kotak makanan katering.



BBC.COM | MECHOS DE LAROCHA