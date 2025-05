Patung Telanjang Donald Trump Disambut Selfie Warga AS

TEMPO.CO, Washington- Lima kota besar di Amerika Serikat dikejutkan dengan kehadiran patung telanjang kandidat Presiden Amerika Serikat darii Partai Republik, Donald Trump. Patung telanjang itu dipajang di taman di 5 kota dalam waktu yang bersamaan pada tanggal 18 Agustus 2016.



Warga Los Angeles, San Francisco, Seattle, Ohio dan New York dibuat terkejut dengan kehadiran patung berambut kuning dan berbadan gemuk yang berdiri tegap dengan kedua tangan meilingkar di perutnya yang buncit. Patung yang sangat mirip dengan Trump yang berdiri kokoh di beberapa taman-taman utama kota-kota tersebut.



Seperti yang dilansir Telegraph pada 19 Agustus 2016, patung - patung tersebut di dirikan permanen di taman taman tersebut dengan prasasti bertuliskan "The Emperor Has No Balls".



Orang-orang lantas menyempatkan berfoto dengan patung itu dan kemudian mengunggahnya ke halaman media sosial sehingga dengan cepat menjadi viral. Warga lain yang mengetahui keberadaan patung tersebut dari Internet lantas menghampiri lokasi tempat patung-patung itu berdiri untuk sekedar berfoto.



Warga pun tertawa menyaksikan patung Trump yang tergambar dari foto-foto yang beredar di Internet, sebelum akhirnya petugas taman datang untuk membawa patung pergi dari situ.



Menurut pengakuan seorang penjaga toko di dekat NYC Park,tempat yang menjadi lokasi patung tersebut berdiri, mengatakan bahwa sepanjang pagi, banyak sekali orang yang datang untuk mengambil foto dan menertawakan patung yang mirip sosok miliarder New York tersebut.



"Itu lucu. Semua orang di sini tertawa dan mengambil gambar," kata Rahshawn Gilmore, 22, yang bekerja di toko terdekat.



Meski Gilmore tidak mempersoalkan kehadiran patung tersebut, namun dia mengaku khawatir akan berpengaruh buruk kepada anak-anak yang bermain di sekitar taman itu.



Setelah cukup lama patung tersebut berdiri , petugas dari dinas pertamanan masing-masing kota datang dan merobohkannya.



Tidak jelas siapa yang mendirikan patung tersebut. Belum ada tanggapan yang diberikan oleh Trump maupun timnya.

TELEGRAPH|YON DEMA