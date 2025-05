Pegida, Kelompok Anti-Islam di Jerman

Perbesar

Pendukung gerakan Pegida (Patriotic Europeans Against the Islamisation of the Occident) atau gerakan anti Islamisasi negara barat, berunjuk rasa di Dresden, Jerman 5 Januari 2015. Para pengunjuk rasa terlihat membawa spanduk serta bendera negara Jerman. M

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini