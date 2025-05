Pelaku Bom New York Sempat Dikira Gelandangan

TEMPO.CO, Linden, New Jersey - Saat penangkapan Ahmad Khan Rahami, terduga penyebab bom Seaside Park, New York, ratusan polisi mengepung kawasan Elizabeth, 19 September 2016. Tempat persembunyiannya itu diberi garis polisi. Sebelum ditangkap, Rahami tertidur di kafe ayahnya.



Polisi mencari Rahami untuk diperiksa terkait dengan ledakan di Chelsea dan New Jersey. Pria 28 tahun itu ditemukan tidur di lorong bar. Rahami awalnya diduga sebagai gelandangan. Namun polisi dengan cepat menyadari bahwa dia adalah target mereka, "Bersenjata dan berbahaya."



"Para petugas memerintahkan orang itu mengangkat tangan dan dia mengeluarkan pistol dan melepaskan tembakan," kata Kapten James Sarnicki dari Departemen Kepolisian Linden, seperti dikutip dari PIX 11.



Sebuah peluru menghantam rompi seorang perwira. Polisi lain keluar melalui kaca depan. Polisi yang terkena luka tembakan sebanyak dua orang. Luka mereka ringan. Rahami lantas dipukul beberapa kali dan ditahan setelah baku tembak.



Pejabat Union County, New Jersey, melalui Twitter mengumumkan, "Pria yang ditangkap adalah tersangka yang terlibat dalam upaya pengeboman baru-baru ini di daerah kami."



WAHYU MURYADI | PIX 11 | REZKI A