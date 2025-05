Pembacaan Al-Quran Iringi Pemakaman Muhammad Ali

TEMPO.CO, Jakarta - Upacara pemakaman petinju legendaris Muhammad Ali, digelar di kediamannya, di Louisville, Amerika Serikat, pada Jumat, 10 Juni 2016. Pada rangkaian upacara, terdapat sesi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Hamzah Abdul Malik, untuk mendoakan Ali.



Seluruh tamu yang hadir tampak khidmat mendengarkan lantunan bacaan ayat Al-Quran tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan arti ayat-ayat Al-Quran tersebut oleh Ayah Kutman, generasi kedua imigran Suriah. Sebelumnya, para tamu telah mendengarkan pidato perpisahan untuk mengenang Ali yang disampaikan mantan Presiden Amerika, Bill Clinton.



Sebanyak 100 ribu orang diperkirakan menghadiri upacara dan menyaksikan langsung prosesi pemakaman Ali. Para tamu yang hadir dalam pemakaman, di antaranya adalah Valerie Jarret, Penasihat Senior Presiden AS Barack Obama, Raja Yordania Abdullah II, aktor Bill Crystal, Will Smith, dan Arnold Schwarzenegger.



Prosesi pemakaman dimulai pukul 10.35 waktu setempat, atau terlambat satu jam dari jadwal seharusnya. Peti jenazah Ali akan dibawa ke beberapa tempat, di antaranya rumah masa kecil Ali, The Ali Center, The Center for African American Heritage, dan Muhammad Ali Boulevard.



Tampak penggemar Ali melempar bunga-bunga ke mobil jenazah Ali sepanjang rute perjalanan menuju tempat pemakaman. Para penggemar juga membawa papan bertuliskan pesan duka mendalam atas kepergian Ali.



Ali yang bukan saja dikenal karena karier olahraganya tapi juga karismanya dalam memperjuangkan hak, meninggal Jumat lalu pada usia 74 tahun setelah mengalami masalah kesehatan yang tambah parah akibat penyakit Parkinson.



THE GUARDIAN | GHOIDA RAHMAH