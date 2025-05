TEMPO.CO, Jakarta - Astronot Shane Kimbrough berkewarganegaraan Amerika Serikat berkesempatan merayakan pesta demokrasi di negaranya meski sedang di luar angkasa. "Ini sangat luar biasa, kami dapat memilih dari atas sini (luar angkasa)," kata Shane melalui video, seperti dilansir Los Angeles Times pada Rabu, 9 November 2016.



Shane Kimbrough berujar, menentukan pilihan adalah momen penting baginya dalam pemilu kali ini. Karena itu, dia memastikan untuk ikut pada pemilu Amerika Serikat. Dia mengaku senang bisa melakukannya. Saat menentukan pilihannya, Shane tengah mengudara sejauh 400 kilometer di atas Bumi.



Badan Aeronautika dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) menjelaskan, Shane menentukan suaranya saat pesawat yang dia tumpangi melaju dengan kecepatan mencapai 17 ribu mil per jam. Shane adalah satu dari kesekian astronot yang memberikan suaranya dalam pemilihan presiden sebelumnya.



Astronot mengikuti pemilu pertama kali pada 1997. NASA menjelaskan, Shane memilih calon presiden melalui surat suara elektronik. Suara elektronik itu bersifat rahasia. Belum ada keterangan calon mana yang dipilih Shane waktu itu, Hillary Clinton dari Partai Demokrat atau Donald Trump dari Partai Republik.



LA TIMES | AVIT HIDAYAT



