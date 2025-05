TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, hampir pasti menjadi presiden Amerika ke-45 menggantikan Barack Hussein Obama setelah diproyeksikan merebut Negara Bagian Pennsylvania yang memiliki jatah 20 suara elektoral.



Sebelum memenangi Pennsylvania, Trump sudah mengumpulkan 244 suara elektoral. Jadi, ketika memenangi Pennsylvania, dia telah mengumpulkan 264 suara elektoral atau enam suara elektoral lagi untuk dinyatakan menang pemilu Amerika.



Memang masih kurang enam suara elektoral untuk bisa disebut pemenang pemilu Amerika Serikat, tapi Trump dipastikan mendapatkan 14 suara elektoral dari dua negara bagian kunci pendukung Republik, yakni Arizona dengan 11 suara elektoral dan Alaska dengan 3 suara elektoral.



Dengan memenangi Pennsylvania, Trump sudah mengubah empat negara bagian yang empat tahun lalu memilih calon dari Demokrat, Barack Obama, menjadi memilih Republik. Tiga negara bagian lain yang diubah Trump menjadi Republik adalah Iowa, Ohio, dan Florida.



Trump kemungkinan besar juga akan mengubah Wisconsin menjadi Republik setelah empat tahun lalu negara bagian ini memilih Demokrat (Obama). Dia juga berpeluang memerahkan (menjadi pemilih Partai Republik) Michigan.



Negara bagian yang memilih Trump pada Pemilu 2016, seperti dilansir laman Washington Post:

1. Indiana (11)

2. Kentucky (8)

3. Virginia Barat (5)

4. Tennessee (11)

5. Carolina Selatan (9)

6. Alabama (9)

7. Mississippi (6)

8. Louisiana (8)

9. Arkansas (6)

10. Texas (38)

11. Oklahoma (7)

12. Kansas (6)

13. Nebraska (5)

14. Dakota Selatan (3)

15. Dakota Utara (3)

16. Montana (3)

17. Wyoming (3)

18. Florida (29)

19. Ohio (18)

20. Utah (6)

21. Idaho (4)

22. Georgia (16)

23. Iowa (16)

24. Missouri (10)

26. Pennsylvania (20)



Negara bagian yang memilih Clinton:

1. New York (29)

2. Vermont (3)

3. Connecticut (7)

4. New Jersey (14)

5. Massachusetts (11)

6. Delaware (3)

7. Maryland (10)

8. Kepulauan Rhode (4)

9. Illinois (20)

10. Washington, DC (3)

11. New Mexico (5)

12. Colorado (9)

13. Virginia (13)

14. Nevada (6)

15. California (55)

16. Oregon (7)

17. Washington (12)



Tujuh negara bagian lain yang masih diproyeksikan hasilnya:

1. Maine (4), kemungkinan besar pilih Hillary

2. Minnesota (10), kemungkinan besar pilih Hillary

3. Hawaii (4), kemungkinan besar pilih Hillary

4. New Hampshire (4), kemungkinan besar pilih Hillary

5. Wisconsin (10), Trump memimpin dalam hitung suara masuk

6. Michigan (16), Trump memimpin dalam hitung suara masuk

7. Alaska (3), kemungkinan besar pilih Trump

8. Arizona (11), kemungkinan besar pilih Trump



ANTARA