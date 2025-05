TEMPO.CO, Kopenhagen - Polisi Denmark tengah memburu dua pelaku pencurian patung kecil karya pemahat Prancis, Auguste Rodin, dari sebuah museum di Kopenhagen pada siang bolong.



"Pencurian patung perunggu itu terjadi pada Juli namun polisi baru saja merilis rekaman CCTV perampokan," BBC melaporkan.



Rekaman itu menunjukkan dua pria berjalan ke museum Glypoteket dan mengambil patung The Man with the Broken Nose (kira-kira dalam bahasa Indonesia berarti Pria Dengan Hidung Patah) dari tempatnya sebelum berjalan keluar.



Karya seni yang dibuat pada 1863 diperkirakan bernilai US$ 300.000 (sekitar Rp 3,9 miliar ).



Kepala penyidik Ove Randrup mengatakan pencurian karya seni berukuran 25,5 sentimeter (10,4 inci) itu terjadi tepat pada 16 Juli 2015.



Seperti dikutip BBC, polisi Denmark mengatakan, mereka yakin para pencuri telah mengunjungi museum sepekan sebelum pencurian untuk melonggarkan kancingan dari dasar patung dan menonaktifkan alarm.



Interpol dan Europol kini telah bergabung untuk memburu kedua laki-laki tersebut.



BBC.COM | MECHOS DE LAROCHA