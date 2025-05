TEMPO.CO, Jakarta - Bila bintang pop Michael Jackson bersusah payah "menghapus" kulit belang akibat mengidap vitiligo dengan melakukan operasi plastik dan pemutihan kulit, tidak demikian halnya dengan Winnie Harlow. Model 19 tahun ini malah pede dengan kulit belangnya.



Meskipun pigmennya dirusak oleh penyakit vitiligo, dara asal Kanada bernama asli Chantelle Young-Brown ini malah laris membintangi dua iklan fashion untuk musim semi dan musim panas 2015. Tentu saja, kiprah Harlow mengubah stigma di ranah fashion yang selama ini memuja kesempurnaan.



Selain membintangi iklan busana merek Desigual yang bertajuk “Say Something Nice”, Harlow dipastikan menjadi duta resmi merek asal Spanyol tersebut. Harlow juga membintangi iklan Diesel yang mempromosikan "tolerance, equality, and unconditional love".



Mantan kontestan America’s Next Top Model ini didiagnosis menderita vitiligo sejak berusia 4 tahun. Beranjak remaja, dia dirisak dan menjadi bulan-bulanan kawan-kawannya yang mengatainya dengan sebutan zebra dan sapi gara-gara kulit hitamnya dibercaki noda putih.



Sejak menjadi juru bicara vitiligo, lebih dari 430.000 orang menjadi pengikur akun Instagram Harlow. Dia percaya, bila dirinya merasa percaya diri dengan penampilan uniknya dan mengerahkan segala kemampuannya, hal-hal baik justru menyertai kehidupannya.



"Ini cuma kondisi kulit, bukan pengubah kehidupan," kata Harlow, santai. "Saya mencintai diri saya sendiri. Dengan begitu, kesempatan baik malah berhamburan. Saya bersyukur kepada Tuhan atas segalanya. Cobalah untuk menyayangi dirimu sendiri."



METRO | CNN | WINONA AMANDA