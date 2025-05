Penembakan di Klub Gay Orlando, Selebritas Dunia Berduka

TEMPO.CO, Jakarta - Para selebriti mengucapkan duka cita kepada korban penembakan di Orlando, Florida. Sebanyak 50 orang tewas dan 53 lainnya terluka dalam peristiwa di Pulse Nightclub, Minggu, 12 Juni 2016.



Kim Kardashian menulis di akun Twitter @KimKardashian, “Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Untuk semua orang di Orlando yang terpengaruh oleh pembantaian ini, pikiran saya, cinta, & doa-doa denganmu,” kata Kim Kardashian, 11 jam yang lalu. Bintang serial realitas Keeping up with the Kardashians ini lalu menambahkan lima simbol hati warna-warni.



Penyanyi Beyonce Knowles mengunggah foto rangkaian bunga di Instagramnya, di antaranya bunga krisan, anggrek, matahari, dan mawar. Ia menambahkan kalimat “Belasungkawa dan doa untuk Orlando.”



Madonna juga memasang gambar di Instagramnya. Foto Madonna yang sedang berada di atas panggung, dilengkapi tulisan, “Anda tidak bisa menggunakan nama Tuhan, atau agama, untuk membenarkan tindakan kekerasan, untuk menyakiti, untuk membenci, untuk mendiskriminasi.”



Bintang film Reese Witherspoon menulis di Twitter @Rwitherspoon. “Aku sakit hati oleh tragedi ini. Berdoa untuk Orlando dan penderitaan yang diciptakan oleh kekerasan yang tidak masuk akal ini,” tutur pemain film Just like Heaven ini.



Penyanyi All of Me, John Legend, mengatakan penembakan massal di Orlando adalah kejadian yang mengerikan. Ariana Grande juga tak habis pikir ada penembakan di klub malam LGBT itu. “How how how how can one have so much hate ????? My heart...... is so broken. Praying for the families of the Orlando victims. I am so sorry,” ucap dia di akun @ArianaGrande.



REZKI ALVIONITASARI