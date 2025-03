Pengadilan Blokir Deportasi Mahasiswa Palestina yang Ditangkap Pemerintahan Trump

Hakim Pengadilan Distrik AS Jesse Furman menunda deportasinya "kecuali dan sampai Pengadilan memerintahkan sebaliknya."

Seperti dilansir Reuters , Khalil dihilangkan paksa oleh petugas imigrasi (ICE) sejak Sabtu, sebagai bagian dari tindakan keras Presiden AS Donald Trump terhadap pengunjuk rasa anti-Israel.

Pemerintahan Trump belum mengatakan Khalil dituduh atau didakwa melakukan kejahatan, tetapi Trump menulis bahwa kehadirannya di AS "bertentangan dengan kepentingan kebijakan nasional dan luar negeri."

Pria yang meninggalkan istri tengah hamil delapan bulan itu telah dipindahkan ke penjara federal untuk para migran di Louisiana untuk menunggu proses deportasi, menurut pengacaranya dan database tahanan AS. Pemindahan Khalil ke Louisiana dari New York yang berjarak ribuan kilometer, dilakukan secara diam-diam tanpa mengabarkan kepada pengacara maupun keluarganya.

Pengacara Khalil juga mendesak Hakim Furman untuk memerintahkan kembalinya Khalil ke New York. Mereka menuduh pemerintahan Trump berusaha untuk merampas akses Khalil ke penasihat hukum dengan mengirimnya jauh dari New York.

Para demonstran di jalan-jalan Kota New York, jaksa agung negara bagian New York hingga Serikat Kebebasan Sipil Amerika telah mengecam penangkapan Khalil oleh agen Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Mereka menyebutnya sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara.