Perampok Sopan: Posting Aksinya ke Instagram

TEMPO.CO, Virginia Beach - Seorang pria asal Virginia, Amerika Serikat, dituduh mengunggah foto dan video perampokannya di sebuah bank ke jaringan media sosial berbagi foto, Instagram. Namun ia mengklaim kejadian tersebut bukanlah perampokan lantaran ia meminta uang dengan "sopan".



Dominyk Antonio Alfonseca, 23 tahun, ditangkap, Senin, 5 Mei 2015, sekitar setengah jam setelah ia diduga menggunakan sebuah catatan untuk merampok TowneBank di Virginia Beach, lantas mengunggah dua video yang merekam saat-saat aksinya di dalam bank ke akun Instagram bersama catatan yang ia serahkan kepada teller perempuan.



Catatan Alfonseca, rapper berbakat, yang ia serahkan kepada teller terbaca begini: "I Need $150,000 Bonds Right Now!! Please Police take 3 to 4 minutes to get here, I would appreciate if you Ring the alarm a minute after I am gone... make sure the money doesn't blow up on my way out."



Arti catatan tersebut kira-kira: "Saya membutuhkan US$ 150 ribu (sekitar Rp 1,95 miliar) sekarang juga!! Tolonglah, polisi dalam waktu 3-4 menit akan sampai di sini. Saya akan menghargai jika Anda memencet bel tanda bahaya satu menit setelah saya pergi. Pastikan uang itu saya pegang saat kabur. "



Alfonseca mengatakan kepada stasiun televisi WTKR-TV bahwa kejadian itu bukan sebuah perampokan karena dia secara "sopan" meminta uang dan tidak mengancam petugas perempuan itu. "Dia bisa saja mengatakan 'tidak', dan aku bisa pergi," katanya. Alfonseca dijadwalkan menjalani sidang pendahuluan pada 12 Juni 2015.



UPI.COM | BC