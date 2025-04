Perang Dagang Amerika Cina yang Dipicu Tarif Trump Memanas

Selain itu, Cina juga telah mengenakan tarif 15 persen pada impor batu bara dan gas alam cair (LNG) dari AS sebagai balasan atas tarif baru yang mereka terima sebesar 10 persen untuk barang-barang dari Cina. Pemerintah Cina juga mengumumkan akan memperketat kontrol ekspor terhadap mineral dan barang-barang penting, membatasi apa yang bisa diperdagangkan dengan AS.

Rupiah Diperkirakan Jatuh hingga Rp16.470 per Dolar AS

Dalam pernyataannya saat mengumumkan tarif balasan terhadap barang-barang impor dari AS, Kementerian Keuangan Cina mengatakan bahwa tarif yang dikenakan AS pada barang-barang Cina "secara serius merugikan hak dan kepentingan sah Cina." Mereka juga menyebut tindakan tersebut sebagai "bentuk penindasan sepihak yang jelas."

Menariknya, ide perang dagang yang diusung Trump sebenarnya telah ada sejak lama. Pada 1987, Trump yang saat itu masih dikenal sebagai pengusaha properti berusia 41 tahun, pernah memasang iklan satu halaman penuh di The New York Times dan surat kabar lainnya. Dalam iklan tersebut, ia mengeluhkan bagaimana sistem global merugikan Amerika Serikat, termasuk dampak dolar AS yang kuat pada manufaktur, surplus perdagangan Jepang, dan biaya bantuan militer untuk sekutu.

Sejak menjabat sebagai Presiden AS, Trump telah berusaha mewujudkan visinya tentang kebijakan perdagangan yang lebih menguntungkan AS. Antara Juli 2018 dan Agustus 2019, Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif pada lebih dari 550 miliar dolar AS produk Cina. Sebagai balasan, Cina menerapkan tarif terhadap lebih dari 185 miliar dolar AS barang AS.