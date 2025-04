Perang Dagang Amerika Serikat vs Cina: Saling Berbalas Tarif Impor

TEMPO.CO , Jakarta - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina kini kian memanas setelah kedua pemimpin negara saling balas dalam menetapkan kebijakan tarif impor. Adapun yang terbaru, Amerika mengenakan total tarif yang mencapai 145 persen untuk Cina, dan sebaliknya negara tirai bambu itu telah menetapkan tarif sebesar 84 persen untuk AS. Lantas bagaimana kah kondisi terkini mengenai perang dagang dari kedua negara paling berpengaruh tersebut?

Rupiah Diperkirakan Jatuh hingga Rp16.470 per Dolar AS

Sementara itu, Tiongkok memilih tidak merespons ajakan negosiasi dan justru menyebut AS sebagai pihak yang bertindak agresif. Sebagai balasan, Tiongkok justru memberlakukan tarif sebesar 84 persen terhadap barang-barang dari AS yang mulai berlaku pada hari Kamis.



Selain itu, Pemerintah China meminta agar Amerika Serikat dapat memperlakukan negara lain secara setara dan hormat bila benar-benar ingin melakukan perundingan soal tarif dagang. "Jika AS benar-benar ingin menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi, AS harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka siap memperlakukan orang lain dengan kesetaraan, rasa hormat dan saling menguntungkan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu, 9 April 2025 seperti dikutip dari Antara.