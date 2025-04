Perang Dagang AS-Cina: Cina Setop Ekspor Mineral Tanah Jarang ke AS

TEMPO.CO , Jakarta - Akibat perang dagang yang memanas antara Amerika Serikat atau AS dan Cina setelah pengenaan tarif impor yang tinggi, Cina kemudian mengumumkan pada Jumat, 4 April 2025 bahwa pembatasan ekspor sejumlah mineral tanah jarang ke Amerika Serikat. Kebijakan ini memengaruhi magnet motor untuk AS yang 90 persen dari Cina.

Trump memenuhi janjinya untuk menerapkan tarif balasan terhadap sekitar 60 negara pada hari Rabu, yang menambah tarif dasar 10 persen yang mulai diberlakukan oleh AS pada Sabtu lalu. Namun, menurut Axios, belum ada bukti bahwa AS saat ini sedang mengalami resesi.

Meskipun kedua negara mencapai kesepakatan pada 2020, sebagian besar tarif tetap berlaku hingga eskalasi terbaru. Pada 2024, AS mengimpor barang dan jasa senilai sekitar $440 miliar dari Cina, sementara Cina hanya mengimpor sekitar $145 miliar dari AS. Ini menunjukkan bahwa Cina memiliki surplus perdagangan yang sangat besar dengan AS, mengekspor jauh lebih banyak daripada mengimpor barang-barang dari AS.