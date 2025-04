Perang Dagang Cina vs AS: Siapa yang Paling Rugi?

KETIKA negara-negara lain berebut untuk menegosiasikan kembali tarif baru dengan Washington, China sepertinya tidak akan mundur. Cina mengatakan perang dagang Donald Trump dengan Beijing "akan berakhir dengan kegagalan" bagi Washington, beberapa jam setelah presiden AS mengumumkan bahwa ia akan meningkatkan tarif impor terhadap negara itu menjadi 125 persen

Presiden AS Donald Trump telah lama menuduh negara-negara lain - terutama Cina – mengeksploitasi AS dalam perdagangan, dan menyatakan bahwa agenda proteksionismenya diperlukan untuk menghidupkan kembali manufaktur dalam negeri dan membuka kembali lapangan kerja di Amerika.

Pada 2024, AS mengimpor barang dan jasa senilai sekitar $440 miliar dari Cina, dibandingkan dengan $145 miliar dari arah sebaliknya. Ini berarti Cina memiliki surplus perdagangan yang sangat besar dengan AS. Cina mengekspor jauh lebih banyak daripada mengimpor barang-barang AS.