Perang Kata-kata Donald Trump dan Zelensky sebelum Pertengkaran di Gedung Putih

Kurang dari sebulan menjadi presiden, Trump telah mengubah kebijakan AS dalam perang tersebut, mengakhiri kampanye untuk mengisolasi Rusia dengan panggilan telepon Trump-Putin dan pembicaraan antara pejabat senior AS dan Rusia yang mengesampingkan Ukraina.

Pada 30 September 2024, AS mengucurkan US$183 miliar untuk membantu Ukraina, menurut Ukraine Oversight, sebuah situs web yang dibuat oleh pemerintah AS untuk mencatat bantuan yang dikirim ke Ukraina.

Lembaga-lembaga riset independen juga mengatakan bahwa bantuan yang dikirim ke Ukraina oleh AS lebih rendah dari US$350 miliar. Pada Desember 2024, negara-negara Eropa mengirim sekitar US$138 miliar ke Ukraina, sementara AS mengirim sekitar US$120 miliar, menurut Kiel Institute for the World Economy.