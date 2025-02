Perang Tarif Trump dan Tindakan Perdagangan yang Mengancam

TEMPO.CO , Jakarta - Sejak kembali menjabat bulan lalu, Presiden AS Donald Trump telah memprakarsai berbagai tarif dan bahkan lebih sering mengancam untuk mengenakan pungutan atas barang-barang impor, Reuters melaporkan.

Salah satu landasan visi Trump adalah penerapan tarif universal secara bertahap untuk semua impor AS. Menteri Keuangan Scott Bessent telah mendorong tarif 2,5 persen yang sederhana yang akan naik setiap bulan, menurut laporan Financial Times.

Namun, Trump telah menyarankan tarif bisa lebih tinggi lagi. Meskipun pernah menjadi andalan pendapatan pajak AS, dalam beberapa dekade terakhir, tarif telah berkurang menjadi sebagian kecil dari penerimaan pajak AS. Para ekonom mengatakan bahwa kebijakan Trump akan menimbulkan inflasi karena perusahaan-perusahaan yang mengimpor, yang membayar tarif, kemungkinan besar akan membebankan biaya tambahan kepada konsumen.

Pada Jumat, Trump mengatakan bahwa ia akan memberlakukan tarif "timbal balik", yang tampaknya menargetkan negara-negara yang memiliki pungutan atas barang-barang AS. Namun, dia belum menentukan tarif apa yang akan dikenakannya.

Mitra-mitra dagang global dapat memberlakukan tarif balasan, menargetkan ekspor pertanian, energi, dan mesin-mesin AS. Hal ini dapat meningkat menjadi perang dagang di seluruh dunia, menciptakan ketidakpastian bagi bisnis dan investor.

Kedua negara tersebut merupakan mitra dagang terbesar AS pada 2024 hingga November, dengan Meksiko menduduki peringkat pertama. Trump mengumumkan bahwa ia memberlakukan bea masuk 25 persen untuk impor dari Meksiko dan Kanada yang akan mulai berlaku pada 4 Februari sebagai pembalasan atas migrasi dan perdagangan fentanil.

Namun, sebelum tarif tersebut diberlakukan, Trump membatalkan pungutan tersebut dan menundanya hingga 1 Maret sambil menunggu negosiasi dengan kedua negara tersebut. Pada Minggu, Trump mengatakan bahwa kedua negara tersebut tidak melakukan cukup banyak hal untuk menghentikan arus migran atau narkoba. Kanada terutama mengekspor minyak mentah dan barang-barang energi lainnya bersama dengan mobil dan suku cadang mobil sebagai bagian dari rantai manufaktur otomotif Amerika Utara. Meksiko mengekspor berbagai barang ke AS di sektor industri dan otomotif.

Trump memberlakukan tarif 10 persen terhadap Cina, menepati janjinya untuk mengenakan pungutan pada impor tersebut. Cina mengumumkan akan membalas dengan pungutan pada beberapa barang AS mulai hari Senin. Pada masa jabatan pertama Trump, kedua negara terlibat dalam perang dagang yang panjang yang merugikan kedua ekonomi.

Trump mengatakan bahwa Uni Eropa dan negara-negara lain memiliki surplus perdagangan yang bermasalah dengan Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa produk-produk negara-negara tersebut akan dikenakan tarif atau ia akan meminta mereka untuk membeli lebih banyak minyak dan gas dari AS, meskipun kapasitas ekspor gas AS sudah mendekati batasnya.

Trump mengatakan bahwa ia akan mengenakan tarif 25 persen untuk barang-barang Kolombia setelah negara tersebut menolak untuk menerima penerbangan yang membawa migran yang akan dideportasi dari AS; kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan.

AS adalah importir aluminium terbesar di dunia, menurut data Bank Dunia. AS telah mengalami defisit perdagangan baja selama satu dekade, menurut Administrasi Perdagangan Internasional. AS merupakan importir baja terbesar kedua di dunia, dengan lebih dari separuh volume impornya berasal dari Kanada, Meksiko, dan Brasil.