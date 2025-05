TEMPO.CO, Buenos Aires - Presiden Amerika Serikat Barack Obama tiba di Argentina, Rabu, 23 Maret 2016, untuk memperbaiki hubungan politik dan meningkatkan kerja sama perdagangan dengan salah satu negara di Amerika Selatan.



Lawatan dua hari Obama ini menandai perbaikan kembali hubungan kedua negara setelah bertahun-tahun hambar, dan menunjukkan adanya tanda-tanda dukungan AS untuk Presiden Mauricio Maacri, yang berkuasa sejak Desember 2015.



Obama dan keluarganya mendarat di lapangan terbang Buenos Aires sesaat setelah pukul 01.00 dinihari, waktu setempat, dan selanjutnya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Argentina Susana Malcorra, sebelum menuju kediaman duta besar AS untuk Argentina.



Pemimpin AS ini mengadakan pembicaraan dengan Macri pada Rabu pagi, 23 Maret 2016, waktu setempat. Setelah itu, keduanya melakukan jumpa pers bersama.



Obama juga akan meletakkan karangan bunga di Katedral Metropolitan Buenos Aires, tempat Paus Francis merayakan misa, kemudian bertemu pengusaha muda sebelum menghadiri jamuan makan malam kenegaraan.



REUTERS | CHOIRUL AMINUDDIN