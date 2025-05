Perbandingan Militer India Vs Pakistan, dari Senjata Nuklir hingga Personel

India mengalokasikan dana pertahanan sebesar US$ 75 miliar, jauh lebih besar dibanding Pakistan yang hanya sekitar US$ 7,64 miliar. Dalam hal utang luar negeri, India memiliki jumlah yang lebih besar yaitu US$ 371 miliar, sementara Pakistan tercatat memiliki utang sebesar US$ 92,4 miliar.

Namun demikian, cadangan devisa India sangat kuat, mencapai US$ 627,8, jauh melampaui Pakistan yang hanya memiliki cadangan sekitar US$ 13,7 miliar.

Perbandingan Senjata Nuklir

Mengutip Al Jazeera, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICANW), sebuah koalisi global untuk pelarangan senjata nuklir, pada tahun 2023 menyebut negara-negara diperkirakan menghabiskan total US$ 91,4 miliar untuk senjata nuklir, dengan India menghabiskan US$ 2,7 miliar dan Pakistan US$ 1 miliar.