Pertemuan Filantropi Asia Berlangsung di Singapura

Pemerintah di banyak negara memang menempatkan krisis iklim dalam agenda kerja. Pada pertemuan COP29 di Baku, misalnya, hampir 200 negara sepakat untuk meningkatkan bantuan keuangan untuk negara-negara berkembang sebanyak tiga kali lipat--menjadi US$ 300 miliar per tahun pada 2035. Lim menilai kesepakatan itu sebagai langkah positif, tapi belum cukup menambal kesenjangan keuangan global. "Sasaran yang lebih luas adalah meningkatkan aliran dana dari publik dan swasta sebesar US$ 1,3 triliun per tahun," kata dia.