Perundingan Nuklir AS-Iran Berlanjut, Menlu Araghchi: Bahas Isu Kontroversial

Ia juga menginformasikan bahwa putaran negosiasi berikutnya, yang dimediasi oleh Oman, kemungkinan akan berlangsung minggu depan, menunjukkan bahwa prosesnya akan berlanjut dengan kontinuitas yang baik. Pembicaraan terakhir ini terjadi setelah tertunda pekan lalu, dan berlangsung dua hari setelah utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff menyerukan pembongkaran program nuklir Iran dalam sebuah wawancara.

Pernyataan tersebut menarik reaksi tajam, dengan media pemerintah Iran mengutip para pejabat yang mengatakan bahwa hal itu memvalidasi kecurigaan mereka bahwa AS "kecanduan kebijakan tekanan maksimumnya." Araghchi dengan tegas menyatakan bahwa program pengayaan uranium Iran "tidak dapat dinegosiasikan" dan harus dilanjutkan.

Mengenai masalah pertikaian, Araghchi mengatakan kedua belah pihak sekarang telah mendekat dan pemahaman yang lebih baik tentang posisi masing-masing telah tercapai. Araghchi juga mengkritik apa yang disebutnya "pernyataan kontradiksi" yang dibuat oleh pejabat AS di media, yang menjadi salah satu topik utama dalam diskusi hari Minggu.

Pertemuan berlangsung lebih dari tiga jam dan mencakup pertukaran langsung dan tidak langsung, menurut seorang pejabat senior AS yang dikutip oleh beberapa media AS.



Pejabat AS tersebut mengungkapkan optimisme, menyatakan: "Kami didorong oleh hasil hari ini dan menantikan pertemuan kami berikutnya, yang akan terjadi dalam waktu dekat," menambahkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pembicaraan untuk bekerja melalui elemen teknis.



Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi, dalam sebuah pernyataan di X, mengatakan putaran terakhir pembicaraan Iran-AS termasuk "ide-ide yang berguna dan orisinal yang mencerminkan keinginan bersama untuk mencapai kesepakatan yang terhormat."