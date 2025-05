TEMPO.CO, Las Vegas - Warga Amerika Serikat baru-baru ini dikejutkan penampakan sebuah pesawat komersial yang mendarat di sebuah pangkalan militer rahasia di Nevada.



Selama bertahun-tahun, Area 51 di Nevada telah dikenal sebagai tempat untuk obyek terbang tak dikenal (UFO). Namun, kenyataannya, daerah ini merupakan pangkalan militer rahasia Amerika.



Pesawat komersial yang dijuluki Janet Airlines itu beroperasi dari Las Vegas McCarran Airport dan terbang langsung ke pangkalan militer paling rahasia di AS baru-baru ini. Orang-orang dibuat bingung oleh penampakan maskapai penerbangan yang sangat tertutup tersebut pada wilayah udara paling dibatasi di dunia itu.



Tidak banyak warga AS yang mengetahui Janet Airlines karena mereka begitu tertutup soal informasi maskapainya. Selain itu, pesawat itu tidak mencantumkan nama perusahan ataupun logo di badan pesawat berjenis Boeing 737 tersebut.



Sedangkan tidak banyak warga AS yang mengetahui tujuan pembangunan Area 51 itu, tapi teori konspirasi dan media telah berspekulasi bahwa tempat itu adalah pusat penelitian terhadap pesawat ruang angkasa UFO untuk menganalisis aktivitas otak dari alien.



Nick Pope, mantan peneliti UFO untuk Kementerian Pertahanan Inggris, mengatakan Area 51 merupakan tempat untuk melakukan berbagai pengujian militer di Nevada. Dan, karena lokasi yang jauh dan jarang penduduknya, itu dijadikan tempat uji coba berbagai pesawat prototipe rahasia serta pengembangan dan uji coba drone.



"Komunitas penggemar UFO dan teori konspirasi berpikir itu adalah tempat UFO jatuh dan disimpan, di mana militer AS mencoba meneliti alien, tapi itu hanya rumor," kata Pope, seperti dilansir Daily Mail pada 17 Agustus 2016.



DAILY MAIL | EXPRESS | YON DEMA