TEMPO.CO, Jakarta - Penerbangan pesawat Air India rute Chennai-Paris terpaksa tertunda karena pilot berkelahi di kokpit. Dikutip dari The Daily Mail, pilot bernama Kapten Manik Lal itu terlibat adu jotos dengan teknisi pesawat bernama V.T. Kannan.



Penumpang pesawat berjumlah 122 orang itu terpaksa harus menunggu tiga jam. "Dia (Lal) tak suka melihat ada terlalu banyak orang di kokpit. Maka ia mengusir mereka (teknisi) keluar," kata seorang pegawai Air India.



Kannan yang tengah memeriksa pesawat mendatangi kokpit untuk memberi tahu pilot bahwa pesawat belum bisa diterbangkan karena ada masalah teknis. Namun Lal menolak menerima penjelasan itu sehingga terjadilah adu mulut yang berakhir perkelahian. Kannan, dikutip dari The Press Trust of India, menderita luka ringan pada bagian dagu.



Setelah perkelahian, pesawat baru diberangkatkan dengan pilot pengganti. Penerbangan baru tiba di New Delhi pukul 02.50 waktu setempat, sementara penerbangan dari Delhi ke Paris terlambat setengah jam akibat insiden ini.



THE DAILY MAIL | URSULA FLORENE SONIA



