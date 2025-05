Pilpres AS, Donald Trump Habiskan Rp 328,8 Miliar

TEMPO.CO, Washington DC- Kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald J. Trump telah menggunakan dana sebesar US$ 25 juta atau sekitar Rp 328,8 miliar untuk memenuhi ambisinya menduduki Gedung Putih.



Dana tersebut dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Federal AS pada Minggu malam, yang juga dikatakan berasal dari uang pribadi, sumbangan dan pinjaman.



Miliarder properti AS tersebut seringkali beretorika bahwa dia akan menggunakan uang pribadinya untuk membiayai kampanye pencalonannya, namun pendukungnya telah memberikan kontribusi sebesar US$ 9,5 juta (Rp 125 miliar), termasuk US$ 2 juta (Rp 26,3 miliar) pada Februari lalu.



Jumlah yang diberikan pendukungnya beragam, mulai dari US$ 25 sampai US$200 yang berasal dari sekitar 767 orang. Para pendukungnya tersebut diberikan melalui kelompok pendukung Trump yang menamakan dirinya Great America PAC.



Meskipun jumlah tersebut terbilang cukup besar, namun itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan dana dari saingan utamanya di dalam internal Republik.



Penggunaan dana kampanye untuk Februari, Trump hanya menghabiskan sekitar US$ 9,2 juta (Rp 121 miliar), sedangkan saingan utamanya, Ted Cruz US$ 12 juta (Rp 157,8 miliar). Untuk belanja media, termasuk iklan, Trump mengeluarkan sekitar US$ 3,5 juta (Rp 46, miliar) dan Cruz mengelontorkan dana hingga US$ 9 juta (Rp 118,4 miliar).



Seperti yang dilansir USA Today pada 20 Maret 2016, Trump kini mengumpulkan lebih banyak lagi dana guna melakukan kampanye besar-besaran ke depannya.



Kandidat ketiga dari Republik, Gubernur Ohio, John Kasich tidak terlalu menghabiskan banyak uang dalam pertarungan menjadi wakil dari Republik ke Gedung Putih. Dia hanya menghabiskan US$ 3.6 juta (Rp 47,3 miliar) pada Februari dan memasuki Maret, hanya terdapat US$ 1,2 juta (Rp 15,8 miliar) pada rekeningnya.



Sedangkan di sisi Demokrat, Bernie Sanders menarik lebih banyak jumlah uang dari rekeningnya dibandingkan kandidat kuat dari Demokrat, Hillary Clinton.



Komisi Pemilihan Federal AS mencatat bahwa pada awal Februari, Sanders memiliki US $ 40.9 juta (Rp 538 miliar) dan Hillary memiliki US $ 34.3 juta (Rp 451,2 miliar), namun pada Maret hanya US$ 17.2 juta (Rp 226,2 miliar) yang tersisa di rekening Sanders dan Hillary masih memiliki US$ 30.8 juta (Rp 405,1 miliar).



Dengan catatan tersebut diatas, terlihat bahwa kandidat yang menggelontorkan dana yang lebih sedikit, justru meraih hasil yang lebih maksimal dan cenderung meraih kemenangan.



Hillary dan Trump sejauh ini masih memimpin dalam hal perolehan delegasi dari masing-masing partainya untuk menghadapi konvensi pada Juni mendatang.



USA TODAY|WASHINGTON POST|YON DEMA