PM Netanyahu Pernah Dipukul Anaknya Sendiri, Kini Sang Putra Diasingkan ke AS

"Saya ingin bertanya tentang putra perdana menteri, Yair Netanyahu. Tahun lalu, sebuah artikel menyebutkan bahwa biaya keamanannya sekitar NIS 2,5 juta (US$ 701.000) per tahun. Saya mau tanya, apakah uang itu masih dianggarkan dan apakah masih ada niat membiayai penginapan anak Perdana Menteri karena dia memukul Perdana Menteri dan harus ke luar negeri karena merusak simbol kewibawaan," ujar Lazimi.

Menurut laporan The Times of Israel pada bulan Maret 2024, biaya untuk mengamankan tempat tinggal Yair Netanyahu di kompleks apartemen mewah di Miami, yang mencakup sopir dan pengawal dari Unit 730 Shin Bet, berjumlah 200.000 shekel atau setara US$ 56.000. Masalah ini terus dibahas dalam politik Israel.