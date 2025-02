PNS AS Mundur Massal dari DOGE, Tolak Legitimasi Elon Musk

Ke-21 PNS mengeluarkan surat bersama kepada pimpinan DOGE, yang juga diperoleh oleh outlet media termasuk The Associated Press pada Selasa.

Dalam pernyataan bersama, mereka menuduh DOGE melakukan serangan ideologis dan mempertaruhkan integritas sistem pemerintah AS.

Pengunduran diri itu adalah dampak terbaru dari pendekatan bumi hangus Trump untuk merampingkan dan membentuk kembali tenaga kerja federal AS.

Layanan Digital dibuat pada 2014 untuk mengatasi rintangan teknologi di AS. Pembentukannya telah didorong oleh perjuangan Gedung Putih untuk meluncurkan portal asuransi kesehatan bagi rakyat Amerika, sebagai bagian dari reformasi perawatan kesehatan Presiden Barack Obama saat itu.

Sepertiga dari kelompok yang tersisa itu mengundurkan diri pada Selasa. Dengan tanggung jawab mulai dari keamanan nasional hingga pengumpulan intelijen, perawatan kesehatan hingga pendidikan, pemerintah federal adalah pemberi kerja terbesar di AS.

Trump dan Musk juga telah berusaha untuk menutup seluruh lembaga, termasuk Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang didirikan di bawah undang-undang Kongres AS. Hal ini pada gilirannya membuat pertempuran hukum atas kekuasaan kepresidenan AS.